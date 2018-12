El Doctor Music Festival anuncia a The Prodigy, Rosalía, Els Pets y Els Catarres

Publicado 19/12/2018 13:14:19 CET

LLEIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Doctor Music Festival, que se celebrará en Escalarre (Lleida) del 11 al 14 de julio, ha anunciado este miércoles la incorporación de 30 nombres a su cartel liderado por The Smashing Pumpkins, entre los que se encuentran los de The Prodigy, Rosalía, Els Pets y Els Catarres.

En un comunicado, la promotora ha anunciado también la presencia de Albert Pla y los Sujetadores, Âme, Carl Craig, Charlotte de Witte, Chris Robinson Brotherhood, Damian Lazarus y Doctor Prats.

También, The Bizarre World of Frank Zappa (Live Hologram), The Good The Bad and The Queen, Greta Van Fleet, James Bay, Jamie Jones, Jimmy Cliff, Joan Dausà, King Crimson, Mando Diao, Opeth, Parov Stelar, Parquet Courts, La Pegatina y Primal Scream.

Asimismo, integran el cartel Quimi Portet, Richie Hawtin Close, Sabaton, The Sisters of Mercy, Sopa de Cabra, The Strokes, Dj Tennis, Tesseract, Tom Walker, The Twillight Sad, Underworld, Viva Suecia y The Voidz.

El cartel, caracterizado por la "sostenibilidad, innovación y vivencias especiales", se anunciará al completo en los próximos meses de 2019.