Un documental repasa la historia detrás de 'Flying Free': "Los jóvenes nos ven como unos pioneros"

Marian Dacal, Rubén Moreno, Marc Escudero y Jordi Papasey antes de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Flying Free. Historia de un himno' repasa la intrahistoria del icónico tema asociado a la discoteca Pont Aeri a partir de los testimonios de sus autores, como Marc Escudero (DJ Skudero), que celebra que la canción haya trascendido al género mákina y a su generación: "Los jóvenes nos ven como unos pioneros".

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que mucha gente "se ha subido al carro" de 'Flying Free' incluso habiendo nacido después de su publicación, y que se ha convertido en un tema atemporal.

Escudero, junto a su hermano Xavi (Xavi Metralla), la cantante Marian Dacal y el productor Rubén Moreno (DJ Ruboy), protagonizan el largometraje dirigido por Jordi Papasey, que relata la creación de la canción y la apertura, la vida y el legado de Pont Aeri.

'Flying Free. Historia de un himno' se podrá ver este viernes y sábado en el Festival In-Edit de Barcelona, y está por ver qué recorrido tendrá después: "Tiene varias novias, estamos en negociaciones con ese tema", ha contado su director.

'STILL KICKING' 25 AÑOS DESPUÉS

La idea para el documental se le ocurrió por casualidad a Papasey mientras escuchaba una lista de Spotify en el gimnasio, cuya segunda canción era 'Flying Free': "Cuando llegué a casa me comencé a preguntar por qué seguía sonando 25 años después. Me petaba la cabeza pensar que algo tan vinculado al género mákina se hubiese convertido en algo tan 'mainstream".

La gracia del documental, asegura, es ver lo que hay detrás de la canción, que seguramente no sea lo que el público se imagine: "Cuando llegué a casa de Marc y lo vi alimentando las gallinas, pensé: eso no es lo que me esperaba. Ahí es donde decidí que la canción quedaría como secundaria, y quienes tomarían el protagonismo serían ellos".

HIMNO PARA UN NEGOCIO FAMILIAR

Pont Aeri abrió en Terrassa (Barcelona) en 1991 como un negocio familiar, llevado por los padres de Marc y Xavi Escudero, y se expandió más tarde con locales en Manresa (2000-2001), Castellón (2000-2002) y Vallgorguina (2002-2012).

En 1991, los hermanos Escudero decidieron crear un 'himno' para la discoteca y acudieron a Rubén Moreno, uno de los productores mákina de la época: "Le dimos muchas vueltas, no fue cosa de una tarde. Estaba claro que tenía que ser un himno, no podíamos quedar dos días y dejar así el asunto", recuerda Moreno.

Marc Escudero ha explicado que en ese momento pinchaba muchos temas procedentes de Bélgica y Alemania, "muy cañeros" pero en los que en un momento determinado había un piano; además, también quería introducir un 'sample' de la canción 'Abracadabra', de Leila K, que asociaba a los inicios de la sala.

"Nos juntamos alguien como yo, que cada fin de semana estaba en las sesiones, viendo lo que la gente quería y lo que funcionaba --y que además tenía un cargo en una discográfica especializada-- con él (Rubén), que tenía todos los conocimientos musicales y de producción", ha apuntado Escudero.

A partir de ahí, Moreno comenzó a componer y a tocar, e iba viendo la reacción de Escudero: "Musicalmente hay cambios de intención armónicos, de mayor a menor, lo que hace que la canción sea muy rica, dinámica, por defecto no aburrida", ha explicado.

LA VOZ DE LA MÁKINA

'Flying Free' no podía ser un tema de mákina cualquiera, sino que debía ser un himno: por ello, sus productores decidieron bajarle las pulsaciones hasta 158 'beats-per-minute' (frente a los 165-175 habituales), y contar con la voz de Marian Dacal.

Dacal, apodada 'la voz de la mákina', es la cantante de 'Flying Free' --y de cientos de temas de la época--, y recuerda que, el día de la grabación, los productores todavía no tenían la letra terminada: "Por culpa de eso llegaron una hora tarde", explica.

Prueba de ello es que escribieron 'Since 1992, there is a club which is making history', cuando, en realidad, la discoteca abrió en diciembre de 1991: "Ahí la cagué", admite riendo Escudero.

"Fue una letra simple por el hecho de no tener mucho tiempo, y yo creo que esto también ha hecho que la gente lo tenga más fácil para aprendérsela. Hablamos de una época en la que la gente no hablaba mucho inglés", sostiene Dacal.

La cantante grabó la canción en un momento personal delicado, y explica que no lo pudo ver como le hubiera gustado pero que, gracias al éxito sostenido que ha tenido la canción a lo largo de los años, puede seguir cantándola en fiestas y eventos: "Ha pasado el tren una segunda vez y he decidido subirme".

UNA "BOCANADA DE AIRE"

'Flying Free' se publicó en mayo de 1999 y, pese a que durante los primeros meses costó que arrancara, a partir de septiembre comenzó su trayectoria de éxito: sus productores afirman que a la gente cada vez que la oía le gustaba más y que, durante las sesiones, funcionaba como una "bocanada de aire".

"No era una canción de pura mákina. La prueba está en que ha saltado la barrera de la escena 'clubber' y ha llegado a sonar en los clásicos de 'Los40' y en las 'playlist' de las bodas", ha apuntado Moreno.

El tema ha sonado también incluso en entierros --según les consta a sus autores-- y ha sido versionado en el Gran Teatre del Liceu, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la emisora Flaix FM.

"Yo siempre digo que 'Flying Free' es la canción del pueblo", ha añadido Dacal, la vocalista, que también tiene un buen recuerdo del resurgimiento que tuvo la canción durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

EL LEGADO DE LA MÁKINA

Escudero señala que la mákina se ha resignificado a nivel social y musical y ya no acarrea el mismo estigma que hace años, pero que los locales históricos de las discotecas en sí no tienen la misma protección patrimonial que, por ejemplo, los de la Ruta Destroy ('del Bakalao') de Valencia, de cuyo tramo final tomó cierta influencia la mákina, cultivada en Catalunya.

Además, añade que comparten público con el 'hard techno', género electrónico que ha vivido un auge en los últimos años y que musicalmente comparte muchos elementos con el mákina: "Pinchamos en festivales de 'hard techno' y para ellos somos un poco como unas leyendas".

Por su parte, Moreno celebra el interés por parte de las nuevas generaciones en la música que les precede: "Lo mezclan mucho todo y son muy abiertos de mente. Puedes encontrarte en la misma sesión no solo techno con mákina, sino incluso a veces reggaeton".

Preguntados por el dinero que han ganado tras el éxito de la canción, aseguran que no ha sido proporcional con la repercusión que ha tenido: "Ninguno tenemos yate", bromean.