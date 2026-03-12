Dos carriles cortados en la AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) en sentido Tarragona por accidente - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) tiene dos carriles cortados en sentido Tarragona a causa de un accidente producido este jueves sobre las 4.56 horas.

A raíz del incidente se acumulan 10 kilómetros de colas desde Sant Feliu de Buixalleu (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la C-35 también hay 6,5 km de cola en Sant Celoni en sentido Barcelona.