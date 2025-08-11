Dos detenidos en el Aeropuerto de Barcelona por transportar 42 kilos de hachís en el equipaje

Paquetes de hachís localizados en el interior de dos maletas en el Aeropuerto de Barcelona - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Tributaria, ha detenido a dos hombres daneses de 20 y 21 años en el Aeropuerto de Barcelona por transportar 42,64 kilos de hachís ocultos en su equipaje facturado, ha informado el instituto armado en un comunicado este lunes.

La detención se produjo el pasado 2 de agosto en la terminal 2 durante los controles habituales que realiza el Grupo de Investigación de Equipaje en Bodega (GIEB) de la Guardia Civil, después de detectar que dos maletas podían contener sustancias ilícitas.

Tras identificar a los propietarios de las mismas momentos antes de coger un vuelo con destino Copenhague (Dinamarca), los trasladaron a una sala y se procedió a la apertura de las maletas en su presencia.

Los agentes descubrieron numerosos bloques que, una vez sometidos al 'drogotest', dieron positivo en hachís, por lo que se procedió a la detención de ambos jóvenes.

Los dos arrestados --uno transportaba en su maleta 18,10 kilos de droga y el otro 24,54 kilos, lo que equivale a 170.000 dosis individuales-- fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de El Prat de Llobregat (Barcelona), que decretó el ingreso de ambos en prisión provisional.