Dos detenidos en Cardedeu (Barcelona) por hacer pagos con biletes falsos de 50 euros

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de mayo a un hombre y una mujer, de 32 y 29 años, en Cardedeu (Barcelona) como presuntos autores de un delito de estafa y falsificación de moneda por pagos con billetes falsos de 50 euros en varias poblaciones del área metropolitana como L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró.

La investigación, a cargo de los especialistas de Falsificación de Moneda de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), se inició a mediados de marzo después de que se detectará un incremento de denuncias por pagos con billetes falsos de 50 euros, siendo muchas de las víctimas vendedores de lotería, han informado en un comunicado este lunes.

La colaboración de los vendedores y la de otros comerciantes afectados fue "clave" para poder determinar que los autores eran un hombre y una mujer que, en muchos casos, utilizaban un bebé de 9 meses para distraer a las víctimas y ganarse su confianza.

MODUS OPERANDI

Los investigadores determinaron que los detenidos actuaban a diario en diferentes municipios y seguían siempre el mismo patrón: compraban un cupón de rasca de 1 euro, 2 euros o 5 euros, comprobaban in situ si estaba premiado y recibían el cambio, llegando a colocar dos billetes falsos consecutivos en la misma víctima el mismo día en algunos casos.

Las dificultades de las víctimas para facilitar una descripción física de los autores, sumado a que en muchos casos no eran conscientes de que habían recibido un billete falsificado hasta que iban a ingresar la recaudación diaria en el banco donde al detectar la falsedad de los billetes les advertían, fue un "escollo" para los investigadores.

Para superar estas dificultades, los agentes confeccionaron un mapa delincuencial donde al marcar los días y horas, así como la ubicación de las poblaciones en las que habían actuado, determinaron el recorrido que hacían los autores y los identificaron, quienes acumulaban una veintena de antecedentes policiales.

EXPLOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el marco del operativo policial del pasado 5 de mayo, los Mossos efectuaron una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en Cardedeu (Barcelona) donde detuvieron a un hombre y una mujer, y se intervinieron un total de 56 billetes falsos, 3 dispositivos móviles y diversa documentación que había sido sustraída.

Los billetes falsificados eran de muy buena calidad e imitaban a las marcas táctiles propias de los billetes legítimos de euro, hecho que dificultó que las víctimas detectaran la falsedad y propició que se acumularan numerosos afectados en diferentes establecimientos comerciales, de los que 46 eran vendedores de lotería.

Ambos detenidos pasaron a disposición judicial el 7 de mayo.