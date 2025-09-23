Dos detenidos en Castelldefels (Barcelona) cuando cometían la estafa del falso revisor de la luz

Elementos utilizados por los dos detenidos en Castelldefels (Barcelona) como presuntos autores de un delito de estafa tras ser pillados 'in fraganti' cuando se hacían pasar por revisores del gas
Elementos utilizados por los dos detenidos en Castelldefels (Barcelona) como presuntos autores de un delito de estafa tras ser pillados 'in fraganti' cuando se hacían pasar por revisores del gas - MOSSOS
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 13:24

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Castelldefels (Barcelona) han detenido a dos hombres de 45 y 46 años en la citada localidad como presuntos autores de un delito de estafa tras ser pillados 'in fraganti' cuando se hacían pasar por revisores del gas para engañar a personas mayores, informa el cuerpo policial catalán en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron el 17 de septiembre, cuando los agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de Mossos detectaron a dos hombres en actitud de vigilancia hacia personas de avanzada edad y observaron cómo abordaban a una anciana haciéndose pasar por revisores de la luz, logrando que les diese su libreta bancaria y su contraseña bajo amenaza de cortarle el suministro.

Los agentes lograron detenerlos 'in fraganti' cuando se dirigían a una sucursal bancaria para extraer dinero de la víctima y recuperaron objetos como pelucas, mascarillas o gorras que los sospechosos usaban para dificultar su identificación.

Además, uno de ellos llevaba unas gafas equipadas con una microcámara y un sistema de grabación que registraba a las víctimas cuando tecleaban el número secreto en comercios y entidades bancarias.

Los dos hombres, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por parte de la Policía Nacional y la Guarda Civil por los mismos hechos, han pasado a disposición del juzgado de guardia de Gavà (Barcelona).

