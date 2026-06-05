Dos detenidos por estafa que se identificaban como funcionarios del Ayuntamiento de Blanes (Girona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Blanes (Girona) detuvieron este martes en Mataró (Barcelona) a dos hombres de 24 y 42 años como presuntos autores de tres delitos de estafa y de usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por funcionarios del Ayuntamiento de Blanes.

A principios de marzo, tres negocios de la población fueron objeto de una estafa que consistía en que un hombre contactaba telefónicamente con los afectados y les reclamaba, identificándose como funcionario del ayuntamiento, un pago en concepto de tasa de basura, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

Argumentaba que el recibo se había devuelto y que si no lo pagaban de nuevo y de forma rápida se les aplicaría un recargo y, a partir de ahí, pedía el pago a través de transferencia, bizum o solicitando los datos de una tarjeta de crédito, llegando a obtener dos pagos de 300 euros y uno de 1.150 euros.

Los autores engañaron a los perjudicados con un "claro" dominio del lenguaje administrativo y legal y se da la circunstancia de que los autores intentaron estafar a los responsables de otros tres establecimientos, pero no lo consiguieron, ya que éstos desconfiaron.

La investigación no se da por cerrada y no se descartan mayores detenciones y los detenidos, con antecedentes, pasaron este miércoles a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Blanes (Girona).