Dos detenidos en Juneda (Lleida) por atracar un supermercado con un arma falsa

LLEIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en Juneda (Lleida) a dos hombres de 31 y 40 años por presuntamente atracar un supermercado con un arma falsa, uno de ellos posiblemente relacionado con otro robo en Cervera (Lleida) la semana pasada, ya que en ambos hechos se localizaron piezas de ropa que coinciden y un vehículo de las mismas características.
En cuanto al robo violento, el autor fue interceptado con un vehículo bastante nuevo y con matrículas antiguas, y dentro de este localizaron el bolso y un arma de fuego simulada envuelta en un calcetín, por lo que pasó a disposición judicial este lunes y quedó en libertad con cargos, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.
Posteriormente, se produjo el atraco, con un vehículo de las mismas características --esta vez con las matrículas correctas-- y, al revisar las cámaras y realizar las comprobaciones, los mossos constataron que era el mismo autor, acompañado de otro que también fue identificado, ambos sin antecedentes que pasarán a disposición judicial próximamente.