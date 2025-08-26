Dos detenidos y 7 kilos de marihuana y hachís incautados en dos locales de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y se ha incautado de 5 kilos de marihuana y 2 kilos de hachís en el interior de dos locales de Badalona (Barcelona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La investigación se inició después de que la policía recibiera informaciones que alertaban sobre una posible actividad ilícita en el interior de estos locales, pertenecientes a una empresa cuya actividad es el alquiler de pequeñas salas de ensayo para músicos.

Los investigadores observaron que los ahora detenidos usaban hasta 7 vehículos de marcas y modelos diferentes, algunos de alta gama, para dificultar el trabajo policial, aunque finalmente se pudo constatar la actividad ilícita desarrollada en estos locales.

A principios de agosto, el responsable de un establecimiento comercial que está ubicado al lado de uno de los locales investigados alertó a la policía sobre la irrupción de 3 individuos que intentaron acceder por la fuerza y que, tras fracasar, amenazaron diciendo que volverían con medios más contundentes.

Por este motivo, el juez instructor ordenó precipitar el operativo policial y se procedió a registrar ambos locales, en los que requisó la droga y útiles de envasado, y se efectuó la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de un delito contra la salud pública; ambos cuentan con un extenso historial delictivo por narcotráfico.