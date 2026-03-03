Dos detenidos en l'Ampolla (Tarragona) por transportar 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen

Dos detenidos en l'Ampolla (Tarragona) por transportar 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen
Dos detenidos en l'Ampolla (Tarragona) por transportar 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 3 marzo 2026 12:07
Seguir en

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a dos hombres por transportar cerca de 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen con una furgoneta que circulaba con sobrepeso y con la parte posterior "visiblemente hundida" por la AP-7.

En el momento de detener la furgoneta, los dos ocupantes intentaron salir rápidamente del vehículo y, cuando se les preguntó por el origen del cobre, dieron versiones contradictorias e incoherentes, ha informado la policía catalana en un comunicado este mates.

Ante estos hechos e indicios, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de receptación --los cuales ya pasaron disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa (Tarragona)-- y se acreditó que el cable de cobre intervenido es titularidad de una empresa del sector de las telecomunicaciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado