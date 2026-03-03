Dos detenidos en l'Ampolla (Tarragona) por transportar 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a dos hombres por transportar cerca de 3.000 kilos de cobre sin acreditar su origen con una furgoneta que circulaba con sobrepeso y con la parte posterior "visiblemente hundida" por la AP-7.

En el momento de detener la furgoneta, los dos ocupantes intentaron salir rápidamente del vehículo y, cuando se les preguntó por el origen del cobre, dieron versiones contradictorias e incoherentes, ha informado la policía catalana en un comunicado este mates.

Ante estos hechos e indicios, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de receptación --los cuales ya pasaron disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa (Tarragona)-- y se acreditó que el cable de cobre intervenido es titularidad de una empresa del sector de las telecomunicaciones.