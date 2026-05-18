Dos detenidos en Manresa (Barcelona) por agredir a cuatro mujeres musulmanas en la calle

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Manresa (Barcelona) a un hombre de 44 años y a una mujer de 47 por presuntamente agredir a cuatro mujeres musulmanas en la calle, confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'NacióManresa'.

Los hechos sucedieron sobre las 19.50 horas cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana pasó por una zona donde se escuchaban gritos y había un grupo de personas peleándose.

Los agentes intentaron mediar y separar a las partes, pero diversos testigos alertaron de que el hombre y la mujer habían golpeado a las cuatro mujeres.

De hecho, fueron trasladadas a un centro sanitario para ser atendidas, y tres de ellas presentaban lesiones leves, si bien la cuarta tenía heridas más fuertes.

Está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas de este lunes por presuntos delitos de lesiones y de odio.