Dos detenidos por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Lleida

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 18 y 43 años, por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Lleida este sábado, han informado en un comunicado este domingo.

Los Mossos recibieron un aviso a las 16.39 horas de este sábado después de que se localizara a una persona inconsciente en un descampado del barrio de la Bordeta, y tras desplazarse diversas patrullas policiales junto con dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se certificó la muerte de este hombre.

Horas más tarde, fruto de la investigación, los dos hombres fueron detenidos por su presunta relación con los hechos, y la División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.