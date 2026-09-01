Dos detenidos en Salt (Girona) por robar presuntamente en el interior de dos vehículos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Local de Salt (Girona), detuvieron el 27 de agosto a dos hombres por presuntamente robar con fuerza en el interior de dos vehículos estacionados en la calle, informan en un comunicado este martes.

Los hechos tuvieron lugar el mismo 27 de agosto alrededor de las 2.15 horas, cuando los mossos recibieron el aviso de que había dos hombres intentando forzar vehículos en la vía pública, concretamente alrededor de la zona de la calle Pep Ventura.

Los agentes se dirigieron allí, y cerca de una zona donde había vehículos estacionados, encontraron a un hombre muy sudado y nervioso.

Se acercaron a él y, mientras le identificaban, oyeron un ruido procedente de los vehículos estacionados e inmediatamente después vieron a otro hombre que salía de entre un coche y una furgoneta.

Este, al verse sorprendido por los agentes, tiró un destornillador, una linterna y una llave inglesa debajo de un vehículo e intentó huir en dirección contraria sin éxito, ya que un agente le pudo interceptar.

Los agentes les cachearon y les encontraron otro destornillador y otra llave inglesa, y paralelamente, comprobaron los vehículos de la zona, donde pudieron observar 2 vehículos con las puertas forzadas y los interiores revueltos, uno de los cuales era la furgoneta de la que habían visto salir al hombre.