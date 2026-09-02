Dos manifestaciones contrarias sobre Ceuta llenan plaza Sant Jaume de Barcelona

Manifestantes durante una concentración en apoyo a la población ceutí, a 2 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, en apoyo a Ceuta.

En la concentración han participado algunos dirigentes del PP como el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, y el líder en Barcelona, Daniel Sirera, y de Vox como el portavoz en el Parlament, Joan Garriga.

Los representantes de ambos partidos han ocupado espacios diferentes en la zona y han enarbolan sus propias pancartas, y también han acudido algunos miembros de Núcleo Nacional y algunas personas vestidas de legionarios.

Los participantes han gritado cánticos en contra del presidente del Gobierno como 'Pedro Sánchez hijo de puta' y 'Pedro Sánchez a prisión', y otros como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' o 'España cristiana y no musulmana'.

También se han ondeado pancartas en contra del Rey en las que se le ha acusado de ser "cómplice de la invasión a Ceuta, súbdito del sultán de Marruecos".

CONTRA EL RACISMO

Paralelamente, otros centenares de personas se han concentrado en el lado opuesto de la plaza Jaume y separadas por un cordón de Mossos d'Esquadra en contra del racismo y en respuesta a la concentración que congrega a simpatizantes del PP y de Vox.

La policía ha desplegado un fuerte dispositivo con efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) para evitar que ambas concentraciones confluyesen; también han participado efectivos de la Guàrdia Urbana de Barcelona en el control de los accesos.

Impulsada por la Coordinadora Obrim Fronteres, Unitat contra el feixisme i el racisme y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, los asistentes han portado pancartas en las que se podía leer 'Ayer como hoy, no pasarán' y han coreado 'No, no, nazis no, nazis no, nazis no', 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'no sobran migrantes, sobran fascistas' y 'ninguna persona es ilegal'.

Asimismo, los asistentes han cantado 'Bella Ciao', la canción adoptada durante la Segunda Guerra Mundial por los partisanos italianos en su lucha contra las fuerzas de ocupación nazi y el régimen fascista, y se han escuchado cánticos en apoyo a Palestina, así como también 'Barcelona antifascista' y 'Aquí están los antifascistas'.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Los asistentes han ondeado banderas esteladas, de Palestina, del la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), de la Organización Comunista Revolucionaria (OCR) y del Sindicat de Llogateres y han gritado 'contra el fascismo, unidad de clase' y 'viva la lucha de la clase obrera'.

Durante la concentración se han vivido varios momentos de tensión por la irrupción de simpatizantes de extrema derecha, que han confrontado a los asistentes, y que han sido conducidos por los agentes al otro lado del cordón policial.

La concentración antifascista se ha trasladado, al finalizar la manifestación en plaza Sant Jaume, por Via Laietana y hasta plaza Urquinaona.