Dos menores detenidos y uno investigado por apalizar a una pareja en Argentona (Barcelona)

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a dos menores de edad por su presunta implicación con una agresión a una pareja la madrugada del pasado 17 de enero durante las Festes d'Hivern d'Argentona (Barcelona), y otro tercer menor está investigado tras ser denunciado penalmente el 22 de enero.

La investigación se inició después de que un chico y una chica fueran víctimas de una paliza por parte de unos jóvenes que no conocían de nada, y durante la pelea, los autores le robaron la cartera al chico y le rompieron el teléfono a la chica, informa la policía catalana en un comunicado.

La difusión de vídeos de la agresión a través de las redes sociales, que se hicieron virales, han permitido poder identificar a los implicados.

UN MENOR RECONOCIÓ LOS HECHOS

En cuanto al menor denunciado penalmente, este se presentó voluntariamente en la comisaría de Mataró (Barcelona) y reconoció haber participado en la pelea.

Además, diversos testimonios lo identificaron como uno de los miembros del grupo.

Finalmente, los mossos han podido detener a dos personas más, que actuaron en grupo y en superioridad numérica, y golpearon a las víctimas cuando estaban en el suelo.

Los detenidos han pasado a disposición de Fiscalía de Menores y la investigación sigue abierta sin descartar más identificaciones o actuaciones.