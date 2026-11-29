LLEIDA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre han muerto al incendiarse su vivienda en Lleida este domingo por la tarde, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Han recibido el aviso a las 16.17 a petición de familiares de la pareja: al entrar han constatado "lecturas altas de monóxido de carbono" y han encontrado los dos cuerpos en una habitación.

Los bomberos han detectado fuego en un material aislante del techo del primer piso, y la combustión latente ha continuando causando concentraciones altas de gases en el espacio afectado durante horas.

En el operativo de emergencias han participado efectivos de la Guardia Urbana de Lleida, del SEM y de los Mossos d'Esquadra.

El SEM ha dado apoyo psicológico a los familiares y los Mossos d'Esquadra se encargan de la investigación.