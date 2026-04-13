Dos personas afectadas por una explosión en un laboratorio químico en Manresa (Barcelona)

Afectivos de los Bombers de la Generalitat trabajan en el lugar en el que se ha registrado una explosión en un laboratorio químico en Manresa (Barcelona) este lunes, 13 de abril de 2026 - BOMBERS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas por la explosión en un laboratorio químico en Manresa (Barcelona) este lunes por la mañana, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Una de ellas ha resultado afectada en estado leve, sin que haya sido necesario su traslado, mientras que la otra ha resultado afectada en estado menos grave y trasladada a la Fundación Althaia de Manresa para su atención.

Los Bombers de la Generalitat han recibido un aviso a las 11.43 horas en el que se informaba de una explosión en un laboratorio ubicado en la plaza de la Ciència de la citada localidad y hasta el lugar han movilizado 6 dotaciones.

El laboratorio, ubicado en el segundo piso del edificio, ha resultado "completamente afectado", aunque sin que se hayan detectado daños estructurales.

Los bomberos continúan inspeccionando tanto el laboratorio como el resto de dependencias, así como los depósitos y materiales que hayan podido resultar afectados.