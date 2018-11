Dos sindicatos instan a Fiscalía a actuar contra la UAB por "poner en riesgo" la salud de trabajadores

Publicado 14/11/2018 17:42:35 CET

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de trabajadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) CGT y Colectivos Asamblearios de Universidad-Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC) han instado a la Fiscalía a actuar de oficio contra la universidad por presuntamente "poner en riesgo" la salud de los trabajadores.

Así lo ha afirmado este miércoles a Europa Press el miembro del CAU-IAC Jordi Gassiot, precisando que de las 28 medidas aprobadas, en junio de 2017 en materia de riesgos laborales, no se ha implementado ninguna y la universidad "ha hecho silencio" a las peticiones que les han trasladado.

Gassiot ha calificado de "extremadamente grave" este incumplimiento de la UAB y ha detallado que afecta sobre todo a 25 personas del Servicio de Empleo.

Asimismo, ha apuntado a que en los últimos dos años entre el 25% y el 30% de la plantilla del servicio de la Escuela de Posgrado de la UAB ha sufrido un accidente laboral derivado del riesgo psicosocial, pero al no estar reconocido por la universidad, "entonces no se investiga y, por tanto, no se pueden adoptar medidas correctivas y los problemas persisten", ha remarcado.

El miembro de CAU-IAC también ha explicado que el miércoles pasado presentaron una denuncia a Inspección de Trabajo, juntamente con un delegado de prevención de UGT, para que intervenga en el caso.

LA UAB ADMITE RETRASOS PERO CUMPLE

Fuentes de la UAB han garantizado a Europa Press que "se están aplicando las medidas" aprobadas, ya sean correctivas o preventivas, aunque han admitido que van con retraso y que están en proceso de llevarse a cabo.

Han subrayado que la universidad esta "comprometida con la salud y el bienestar de sus trabajadores", y ha recalcado que se realizan las inspecciones periódicas de todos los servicios de riesgos psicosociales.