Dos 'teloneros' detenidos en El Vendrell (Tarragona) por intentar robar en diversos camiones

El vehículo chocó con un camión en su huida - MOSSOS

TARRAGONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Àrea Regional de Trànsit de Tarragona detuvieron este lunes a dos hombres, que acumulan una treintena de antecedentes, a la altura de El Vendrell (Tarragona) por presuntamente intentar robar en diversos camiones estacionados en el área de servicio de El Mèdol, a los que les cortaron la lona para comprobar su carga y posteriormente huyeron a gran velocidad.

En el marco del dispositivo 'Kanpai Pista, una patrulla fue informada sobre un vehículo de alta gama que rondaba la zona de estacionamiento de camiones, y al acercarse para comprobarlo, huyó a gran velocidad por la AP-7 en sentido sur, haciendo maniobras peligrosas, fregando con otros vehículos y chocando con un camión, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

Finalmente, pudieron detener el vehículo y de su interior salieron cuatro hombres vestidos de oscuro que huyeron corriendo en diversas direcciones.

Los Mossos lograron interceptar al conductor y a un segundo individuo, que respondieron con intentos de agresión.

Los otros dos no pudieron ser localizados y los agentes constataron que el vehículo constaba como robado, y en su interior localizaron herramientas para cometer este tipo de robos, por lo que finalmente fueron detenidos y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.