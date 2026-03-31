Dos 'teloneros' detenidos en El Vendrell (Tarragona) por intentar robar en diversos camiones

El vehículo chocó con un camión en su huida
El vehículo chocó con un camión en su huida - MOSSOS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 31 marzo 2026 12:42
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TARRAGONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Àrea Regional de Trànsit de Tarragona detuvieron este lunes a dos hombres, que acumulan una treintena de antecedentes, a la altura de El Vendrell (Tarragona) por presuntamente intentar robar en diversos camiones estacionados en el área de servicio de El Mèdol, a los que les cortaron la lona para comprobar su carga y posteriormente huyeron a gran velocidad.

En el marco del dispositivo 'Kanpai Pista, una patrulla fue informada sobre un vehículo de alta gama que rondaba la zona de estacionamiento de camiones, y al acercarse para comprobarlo, huyó a gran velocidad por la AP-7 en sentido sur, haciendo maniobras peligrosas, fregando con otros vehículos y chocando con un camión, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

Finalmente, pudieron detener el vehículo y de su interior salieron cuatro hombres vestidos de oscuro que huyeron corriendo en diversas direcciones.

Los Mossos lograron interceptar al conductor y a un segundo individuo, que respondieron con intentos de agresión.

Los otros dos no pudieron ser localizados y los agentes constataron que el vehículo constaba como robado, y en su interior localizaron herramientas para cometer este tipo de robos, por lo que finalmente fueron detenidos y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

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