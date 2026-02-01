Duch afirma que Trump "está negando el sistema de convivencia internacional"

El conseller de la UE y Acción Exterior, Jaume Duch, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump "está negando el sistema de convivencia internacional" que ha estado en vigor desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo ha dicho en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo en la que ha advertido que "Europa tiene una parte de responsabilidad importante" para detener las aspiraciones de Trump.

"Se ha demostrado que este primer tono, más condescendiente, no estaba funcionando, no ha funcionado y, de hecho, creo que hemos visto un cambio: con Groenlandia, por ejemplo, la respuesta europea ha sido firme", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que Europa "debe trabajar para conseguir la autonomía estratégica" y ha dicho que, para esto, es necesario asegurar la propia seguridad.

Así, ha dicho que "la cuestión principal no debe ser gastar más dinero en defensa, de lo que se trata es de gastarlo mejor. Lo que querría Washington es que los aliados europeos se gastasen miles de millones de euros en comprar su material militar".

PRIORIDADES

Preguntado por las prioridades de su Departamento, ha dicho que quieren "ser mucho más influyentes ahí donde se toman las decisiones" y que otra prioridad es ayudar al fortalecimiento de Europa.

Además, ha añadido que también es una prioridad "tener un papel más relevante en determinados organismos internacionales que gestionan políticas que después en Catalunya son competencia de la Generalitat".