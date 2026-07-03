Duch apuesta por una relación con Asia "estructurada, de reciprocidad y de beneficio mutuo"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la presentación del pla d'acció de Asia - GOVERN

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha apostado por una relación con Asia "estructurada, de reciprocidad y de beneficio mutuo", y no solo basada en una oportunidad inmediata.

Así se ha pronunciado este viernes en la presentación del Pla d'acció 2026-28, el documento que concreta el despliegue de la Estrategia Asia 2025-30 en una jornada de trabajo con las consellerias, los principales actores vinculados en la región y el cuerpo consular asiático acreditado en Barcelona, ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Duch ha explicado que este plan se enmarca en la voluntad de Catalunya proyectarse internacionalmente, siempre teniendo presente la dimensión europea, y ha destacado que la estrategia busca reforzar el vínculo de Catalunya con Asia "como puerta de entrada a Europa y como puente con el Mediterráneo y América Latina".

"Esta combinación nos permite ofrecer a Asia una propuesta singular: ser un socio fiable, creativo, competitivo y comprometido con la globalización más equilibrada, sostenible y cooperativa", ha subrayado.

5 EJES Y 132 ACCIONES

El plan se articula en 5 ejes, 15 objetivos estratégicos, 44 líneas de actuación y 132 acciones concretas: los 5 bloques son de alianzas; relaciones económicas para un crecimiento mutuo y sostenible; cooperación en investigación, educación y tecnología; cooperación en políticas urbanas, sostenibilidad y resiliencia territorial, y promoción cultural y fortalecimiento de las sociedades.

Para garantizar el despliegue efectivo de estos ámbitos de trabajo se constituirán 5 grupos de trabajo encargados de coordinar actuaciones, compartir experiencias e impulsar propuestas especialmente en 3 grandes subregiones: Asia Oriental, Asia Meridional y Sudeste Asiático.

Además, se ha creado una comisión de seguimiento coordinada por la Consellería de UE y Acción Exterior, con participación de otros departamentos implicados, y el plan culminará con una memoria final que recogerá las principales actuaciones impulsadas y los resultados obtenidos.