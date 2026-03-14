Duch defiende que el Gobierno fue el "primero" en fijar una posición clara sobre la guerra en Irán

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido que el Gobierno de España fue el "primero" en fijar una posición muy clara sobre la guerra en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, una posición que, afirma, es la que se debía fijar en defensa del derecho internacional.

En una entrevista concedida a '3CatInfo' recogida por Europa Press este sábado ha rechazado que el ejecutivo se haya quedado solo en esta cuestión sino que "al contrario" en los días posteriores otros países se han ido alineando con esta postura.

En este sentido, ha sostenido que la Unión Europea (UE) deba apostar por la "autonomía estratégica" para jugar un papel importante a nivel mundial y no delegar determinados ámbitos como la seguridad.

En referencia a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio ha dicho que las medidas del Govern se deben trabajar en paralelo con el Gobierno para dar "coherencia a los tres escudos sociales" que, remarca, pueden existir en Catalunya: el de la UE, el del Gobierno y el del Govern.

Así, ha insistido en que en este momento la fase es de diagnóstico y preparación de medidas: "En el momento que se tengan que aprobar se aprobarán, teniendo en cuenta cual sea la evolución de la situación. Sabiendo que la situación general es preocupante, pero tampoco debemos ser alarmistas".

REUNIÓN ENTRE EL GOVERN Y PARTIDOS

Preguntado por la reunión este viernes en el Palau de la Generalitat entre el Govern, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los diferentes partidos, Duch ha afirmado que fue "muy importante, muy significativa y muy positiva".

En este sentido, ha señalado que el Govern está agradecido a los grupos parlamentarios por el tono del encuentro: "Lo que era importante era analizar conjuntamente y escucharlos, escucharlos de manera que cuando se tomen medidas sepan que, de alguna manera, responden al sentimiento de una parte importante del propio Parlament", ha expresado.