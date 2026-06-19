Duch defiende reforzar la cooperación de Cataluya con Japón como "socio fiable y respetado"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, durante el Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó de Nikkei, en el Palau de Pedralbes de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido reforzar la cooperación de Catalunya con Japón, país al que considera un "socio fiable y respetado" y un actor clave en el continente asiático.

Lo ha dicho este viernes en la clausura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei, junto con la cónsul general de Japón en Barcelona, Akiko Shikata, celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Duch ha subrayado que Catalunya y Japón tienen en común "la fiabilidad, hoy en día un valor escaso", y ha apuntado que la relación entre las dos regiones es un ejemplo de diplomacia económica que funciona, genera resultados y permite diversificar y reducir un exceso de dependencias.

Así, ha afirmado que profundizar en la relación con Japón es una oportunidad para proyectar el "atractivo" de Catalunya y abrir más puertas de colaboración también en un sector como el turismo.

En este sentido, el conseller ha destacado a los turistas japoneses por su interés cultural y la calidad de su perfil, y ha sostenido: "Es por eso que los consideramos un objetivo prioritario dentro de nuestra estrategia turística".

"El dinamismo de la relación entre Catalunya y Japón también es evidente en el intercambio constante de profesionales que participan en foros y actos internacionales, desde grandes congresos como el Mobile World Congress y el Smart City Expo" hasta encuentros sectoriales donde coinciden empresas japonesas y catalanas, ha agregado.

Por ello, ha concluido que la realidad "pide conexiones más directas, en este caso también conexiones aéreas directas, que den servicio y respuesta a esta intensidad de relaciones económicas, tecnológicas y empresariales".

CÓNSUL JAPONESA

Por su parte, la cónsul japonesa Akiko Shikata ha subrayado las estrategias enfocadas en Japón y en Asia de la Generalitat como el Pla Japó y ha destacado la valoración positiva de las colaboraciones por parte tanto del sector público como del privado.

Shikata ha apuntado que "un número considerable de empresas japonesas" de sectores como el farmacéutico y el químico han iniciado proyectos en Europa con la mirada puesta en Catalunya por su avance en ámbitos como la medicina técnica avanzada.

Asimismo, ha celebrado el "entusiasmo local" de los catalanes por el manga y el anime japonés y ha señalado también la afición de los japoneses por Gaudí, ambos intercambios culturales que fomentan el turismo.

"En los últimos tiempos la perspectiva de los catalanes se ha ampliado todavía más respecto a Japón, disfrutan de viajes mucho más profundos que nosotros los japoneses", ha añadido.

Y ha concluido que en un mundo cada vez más convulso, cree que Catalunya continuará siendo un socio estable para Japón y foros como el de este viernes demuestran la "buena relación" entre ambas regiones.