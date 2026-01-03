Duch llama "a la desescalada y a respetar el derecho internacional" en Venezuela

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha hecho un llamamiento "a la desescalada y a respetar el derecho internacional" ante la situación en Venezuela tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de Estados Unidos durante una operación de ataque a gran escala.

En un mensaje en 'X' este sábado recogido por Europa Press, Duch ha afirmado que el Govern está muy atento a la situación y haciendo seguimiento del estado de los catalanes residentes en Venezuela.

En este sentido, ha afirmado que trabajan coordinados con el Gobierno español y el Centre Català situado en la capital del país, Caracas.