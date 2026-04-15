Duch reivindica en California (EE.UU.) el rol de Catalunya en la "cooperación" climática

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, interviene en el Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP) - GENERALITAT

Destaca que la MCAP es un "ejemplo" para otras regiones y estados BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado en California (Estados Unidos) el rol de Catalunya en la "cooperación internacional" frente al cambio climático, en el marco de su viaje institucional al estado norteamericano, informa el Govern en un comunicado este miércoles.

El conseller ha participado en la sesión inaugural de la tercera reunión anual del Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP), celebrada en el Museo de Historia Natural de Los Angeles, donde ha advertido que ante el contexto internacional actual los gobiernos subestatales tienen una "responsabilidad especial" en la lucha contra el cambio climático.

Así, ha asegurado que regiones de diferentes continentes del mundo, alejadas geográficamente comparten la misma problemática y, por tanto, se debe "compartir las soluciones", algo que, dice, se puede hacer mejor en el nivel de decisión de las regiones que en el de los estados.

"Los objetivos que tenemos por delante son, probablemente, todavía más difíciles que hace unos años", ha señalado, situando como ejemplos el aumento de temperaturas, la sequía y los incendios forestales que han afectado tanto a Catalunya como a California, por lo que ha llamado a reforzar este compromiso.

CATALUNYA EN LA MCAP

La MCAP es una coalición de gobiernos subestatales liderada por Catalunya y California que agrupa a 16 regiones de cinco continentes que comparten un clima mediterráneo y colaboran para adaptarse a los efectos del cambio climático.

La alianza se organiza en grupos de trabajo centrados en la sequía, el calor extremo y los incendios forestales, una arquitectura de trabajo que, destaca el conseller, representa una manera singular de afrontar estos retos: "No se trata solo del trabajo que hacemos sobre el cambio climático, sino de la manera en la que hacemos este trabajo todos juntos".

Ha subrayado que la MCAP es un "ejemplo tanto para otras regiones y, principalmente" para algunos estados sobre como organizar la cooperación.

"Catalunya está contribuyendo a la vitalidad, a la energía de esta alianza y está orgullosa de ser miembro", ha celebrado.