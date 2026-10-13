Duch ve "injustificada" las dudas del PP sobre el voto exterior por un posible fraude

Archivo - El conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha calificado este martes de "injustificada" la duda del PP al voto exterior de cara a las elecciones del 29 de noviembre, de las que los 'populares' alegan posible fraude.

Ha expresado que el PP critica tanto el voto por correo como el interior y ha asegurado que los catalanes que viven fuera del Estado podrán ejercer su derecho a voto por correo o por urnas si en la ciudad donde residen hay consulado español, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

"Me sorprende mucho esa crítica. Hay más de 340.000 catalanes que están inscritos en los consulados fuera de España y que, por tanto, tienen derecho a votar. Y estos catalanes, sin tener que realizar ningún trámite, recibirán directamente las papeletas y toda la información para votar", ha dicho.