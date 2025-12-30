El Ebro s900 PHEV se convierte en el "primer modelo" equipado con un sistema de tracción total

Tracción total del Ebro s900 PHEV - EBRO

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ebro s900 PHEV 4x4 se ha con vertido en "el primer modelo" equipado con un sistema de tracción total, una solución técnica y tecnológica muy avanzada que, según informa la marca en un comunicado este martes, refuerza su posicionamiento como puntal dentro de la gama SUV de EBRO

Esta tracción, que "amplía de forma decisiva" la capacidad dinámica, la seguridad activa y la versatilidad de uso, responde a una arquitectura electrificada de última generación que aprovecha al máximo las ventajas del sistema híbrido enchufable para ofrecer eficiencia, precisión y respuesta inmediata, explican.

El sistema 4x4 del Ebro s900 PHEV se basa en la combinación de tres motores eléctricos y un motor térmico, con un planteamiento claramente orientado a la electrificación.

Dos de los motores eléctricos actúan sobre el eje delantero, integrados junto a la transmisión automática 3DHT de tres relaciones, mientras que un tercer motor eléctrico independiente se encarga del eje trasero, lo que permite disponer de tracción total sin necesidad de un árbol de transmisión mecánico.

"Esta configuración reduce inercias, mejora el reparto de pesos y posibilita una gestión del par mucho más rápida y precisa que en los sistemas convencionales", añaden.