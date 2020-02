Ecologistas creen que la Declaración Climática de Barcelona no logrará los objetivos en emisiones

Publicado 17/02/2020 13:10:11 CET

Anuncian que están preparando nuevas movilizaciones en mayo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los movimientos por el clima Families For Future Bcn, Fridays For Future BCN, Climacció, Moviment per la Justícia Climàtica --del cual forma parte Ecologistes en Acció-- y Rebel·lió o Extinció Bcn han criticado que la declaración de emergencia climática del Ayuntamiento de Barcelona "no garantiza una reducción anual de emisiones" del 7,6%, como marca la ONU.

Lo han dicho en rueda de prensa este lunes donde han analizado la declaración de emergencia climática presentada por el consistorio en relación a las demandas conjuntas que los movimientos han reclamado desde julio de 2019.

Los colectivos coinciden en los retos identificados pero no en las medidas ni en los plazos, y han lamentado que la declaración presente un plan a largo plazo 2020-2030 porque consideran que debe limitarse al mandato actual, priorizando las medidas más efectivas y garantizando una reducción anual medible.

Han considerado que el plan no detalla la reducción de emisiones, calendario ni presupuesto por cada medida, por lo que han reclamado "una gestión transparente, participada y pública", y han criticado que no se haya recogido su demanda de crear un organismo independiente que supervise de forma anual el cumplimiento de la reducción de emisiones.

Por otro lado, han celebrado "el cambio de discurso del Ayuntamiento, desmitificando el crecimiento ilimitado", y el hecho de que hayan incluido el Puerto y el Aeropuerto, que no estaban contemplados en el Plan Clima 2018-2030.

También han valorado el estudio de la reducción de vuelos cortos con alternativa ferroviaria, la promoción de dietas saludables y bajas en carbono en los comedores municipales, así como la apertura y promoción del mercado mayorista de alimentos ecológicos y de proximidad en Mercabarna el 2021.

DEMANDAS "NO CONSIDERADAS"

Han lamentado que "gran parte de las siete demandas que reclamaban los movimientos no han sido consideradas", como frenar la ampliación de infraestructuras portuarias, aeroportuarias y viarias, y que la declaración no presente ninguna medida estructural de reducción drástica del uso de vehículos motorizados, más allá de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Han explicado que el impulso a la generación de energía renovable en los bloques de vivienda y en los equipamientos municipales que se presenta "equivale a transformar sólo un 1% de la electricidad y menos de la mitad de la energía primaria", lo que ven insuficiente.

Por otra parte, han exigido que el Ayuntamiento defina un plan de cierre de la incineradora Tersa con fecha límite y objetivos de reducción anuales de los residuos destinados a incineración, y han lamentado que en el plan no hay una desvinculación total explícita de la gestión de las finanzas municipales del sector de las energías de origen fósiles y de las entidades que lo financian.

Además, creen que faltan medidas que garanticen la producción en los espacios agrarios urbanos y periurbanos, por lo que reclaman al consistorio que defienda la reevaluación de los proyectos urbanísticos que pretenden edificar en los últimos espacios aprovechables para la agricultura.

Los representantes de los movimientos han anunciado que están organizando acciones para el mes de mayo: "Para hacer incidencia en aquellos espacios donde se nos está invisibilizando. El Ayuntamiento aún cuenta con nosotros pero la Generalitat ni nos contactaron", han aseverado, por lo que han destacado la importancia de la movilización social.