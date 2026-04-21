El ecosistema social de Barcelona reivindica su "potencial cohesionador, humano y económico"

Los participantes en la jornada - JOB VERMEULEN - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema social de Barcelona ha reivindicado su "potencial cohesionador, humano y económico" en una sesión del ciclo Rethink Barcelona, organizado por la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES), informa Foment del Treball en un comunicado este martes.

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha destacado que si se une la capacidad de la inversión pública y privada y se refuerzan las alianzas entre empresas y administraciones, "Catalunya puede ser una de las primeras regiones de Europa en basar su crecimiento y prosperidad" en políticas e iniciativas sociales.

El consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, ha añadido que "la Barcelona social es una de las grandes fortalezas" del modelo de ciudad.

Han participado también en el encuentro el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón; la presidenta de la Fundació Roure, Llum Delàs, y el co-ceo de Catalonia H&R, Guillermo Vallet.

Han coincidido en hacer un llamamiento a fortalecer la colaboración público-privada y "conocer a la gente y sus problemas desde la proximidad" y subrayar la necesidad de acompañamiento de las personas vulnerables.