Ediles del PSC en Ripoll (Girona) ponen su cargo a disposición por facilitar las cuentas de Orriols

Archivo - La diputada de Aliança Catalana en el Parlament de Catalunya y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols Serra, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos ediles del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), Enric Pérez y Anna Belén Avilés, han puesto este viernes su cargo a disposición del partido tras asumir el "error" de haberse abstenido en la votación del proyecto de presupuestos de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, permitiendo así su aprobación.

"Compartimos con la dirección de la Federación del PSC de les Comarques Gironines, con quien nos hemos reunido hoy mismo, que el voto en el plenario de presupuestos contradice el posicionamiento marco de la acción política general del PSC", han afirmado en un comunicado.

La Federación del PSC de les Comarques Gironines había citado esta mañana de forma urgente a los dos ediles, que con su abstención permitieron, junto a los 6 votos de AC y el voto a favor de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y a pesar del voto contrario de Junts (3), ERC (2, en ausencia de una regidora) y la CUP (2), que salieran adelante las cuentas.

Han justificado que tomaran el jueves esta decisión "con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll", pero asumen que no tuvieron en cuenta el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha, que es un principio, han dicho, superior a la intención inicial.

Aseguran que el proyecto político del PSC está en las antípodas de los valores que defiende Orriols, una posición que han defendido "de forma constante", que mantienen, y que aseguran que coincide con la pésima gestión de la alcaldesa al frente del municipio.