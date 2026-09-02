Editorial Finestres lanzará un sello de ensayo con títulos de Mohammadi, Asens y Varoufakis

Editorial Finestres lanzará un sello de ensayo - EDITORIAL FINESTRES

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Editorial Finestres lanza un nuevo sello dedicado al ensayo, la reflexión y el debate que "aspira a ofrecer un refugio para el pensamiento crítico y dar voz a quienes ayudan a analizar y denunciar los desmanes" de la actualidad y cuyos primeros títulos se publicarán a partir de octubre con obras de Jaume Asens, Narges Mohammadi y Yanis Varoufakis.

Finestres Ensayos arranca estructurada bajo dos colecciones: Causa abierta, donde se exploran conflictos del presente, adentrándose en sus causas y consecuencias, y Rescates, que recupera textos y autores, algunos de ellos inéditos, que siguen siendo relevantes, informa este miércoles en un comunicado.

Los tres primeros títulos del catálogo serán 'Gaza después de Auschwitz', de Jaume Asens --que se publicará el 5 de octubre--; 'Una mujer nunca deja de luchar' de la premio Nobel Narges Mohammadi, y 'Sublevar las almas en tiempos de resistencia', de Yanis Varoufakis.

Finestres Ensayos combinará la publicación de nuevas propuestas con la recuperación de textos inéditos y de obras que, pese a su relevancia, han quedado relegadas.

La editorial ha asegurado que las dos colecciones compartirán el propósito de facilitar el acceso a libros "capaces de aportar nuevas miradas sobre cuestiones esenciales y de recuperar voces y obras que mantienen su vigencia".