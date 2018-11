Eduard Pujol (JxCat) cree que el fallo del TEDH sobre Otegi demuestra la "falta de justicia en el Estado"

Publicado 06/11/2018 17:59:11 CET

Ve "evidente" que los presos soberanistas tampoco tendrán un juicio justo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha sostenido este martes que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de Arnaldo Otegi evidencia la "falta de justicia en el Estado".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que el tribunal de Estrasburgo haya sentenciado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Otegi en el juicio del caso Bateragune por el que fue condenado por un delito de pertenencia a ETA.

Así, Pujol ha calificado esta sentencia de bofetón al Estado y ha afirmado que "es evidente que tampoco tendrán un juicio justo" los presos soberanistas, por lo que ha insistido en pedir su liberación inmediata.

También ha reclamado que no se llegue al punto en que el TEDH condene al Estado por el juicio sobre el proceso independentista: "Estamos convencidos de que llegará el día en que Europa investigará este despropósito".

"No podemos esperar que pase lo que sabemos que pasará y esperar diez años más antes de que Europa no haga subir los colores al Estado", ha añadido.

ALBIOL Y ARRIMADAS

Pujol ha criticado que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, y el del PP, Xavier García Albiol, hayan rechazado la invitación de los presos soberanistas a visitarles en la cárcel, y ha atribuido esta negativa a que "no les sirve para hacer los espectáculos mediáticos habituales".

"Cs y el PP viven más cómodamente en un mundo de gasolina y mentira basada en una realidad falsa. Conocer de primera mano la realidad no les interesa", y ha afirmado que no quieren visitar a los presos porque no quieren reconocer que en parte son responsables de su encarcelamiento, según él.

COMISIÓN SOBRE EL 155

También ha celebrado que el Parlament haya constituido la comisión de investigación sobre el 155, que cree que tiene que servir para "poner luz a un periodo oscuro, conocer los daños y pedir responsabilidades" a todos los que participaron en su diseño y aplicación.

Preguntado por qué responsabilidades pedirán, Pujol ha asegurado que "es bueno saber quién participó, quién fue el cerebro iluminado que de esta manera pondrían firmes a Catalunya", y ha pedido que nadie vuelva a pedir más la aplicación del 155.

Además, ha recriminado que Cs haya decidido no participar en esta comisión: "Les incomoda porque les pone en evidencia del desastre institucional y democrático del que fueron partícipes".