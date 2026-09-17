Eduard Sola debuta en la novela: "La mejor forma de honrar a las madres es explicar sus caras B"

El guionista Eduard Sola - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guionista catalán Eduard Sola ha debutado en la novela con 'El nido', una historia sobre la familia, la maternidad, el duelo y la sexualidad, y ha asegurado: "La mejor forma de honrar a nuestras madres es explicar sus caras B".

En una entrevista con Europa Press, ha enfatizado que en la novela traza un retrato imperfecto sobre la maternidad, como también hizo en la construcción de la protagonista de 'Casa en flames', que se acerca a las "partes oscuras, convirtiéndolas en personas en 3D".

La novela, publicada en castellano por Ediciones B y en catalán por La Campana, explica la historia de Sara, una bióloga que cuando su hijo se marcha de casa, decide hacer las maletas e ir a una casa en el Delta de l'Ebre donde ocurrió un hecho traumático que marcó su maternidad.

En 'El nido', además de Sara, aparece Víctor, un joven del Delta en el que materializa todos sus miedos y culpa y que también está atravesado por la experiencia de la maternidad, a los que se suman el marido y el hijo de la protagonista.

Sola ha considerado que de los padres "se hereda una mirada del mundo, de entender los objetos y personas", y que esta mirada de su padre o de su abuelo morirá cuando él deje de explicar sus historias a sus hijos.

Acerca de situar la novela en el Delta de l'Ebre, ha recordado que paso colonias allí de niño y que es un lugar con "magia", donde la tierra y el barro están muy presentes pese a ser marítimo, lo que le venía muy bien a la situación de la protagonista.

"DESNUDO ANTE EL LECTOR"

Eduard Sola ha subrayado que es diferente escribir un guión que una novela, ya que en el primero vas con la armadura del rodaje y el montaje pero que en la segunda uno escribe de una forma solitaria y está "desnudo ante el lector", lo que da vértigo.

Sobre el proceso de escritura, ha señalado que ha estado un año escribiendo "por tandas", de forma similar a como hace con los guiones, pero que tuvo claro desde un inicio la escaleta, y ha dicho que se ha encargado tanto de la versión castellana como catalana.

Preguntado por si le gustaría adaptar 'El nido' al audiovisual, ha dicho que "podría ser una película" y le gustaría hacer el ejercicio de adaptarla a guión si algún día llegara a proponerse, y ha bromeado que sería un autor tranquilo y dejaría hacer.

'CASA EN CENDRES'

Sola ha explicado que ha acabado el guión de 'Casa en cendres', continuación de 'Casa en flames', junto a Dani de la Orden, y ha considerado que es "igual o mejor que la primera", la premisa que ambos se impusieron para hacerla.

Ha dicho que comenzará a rodarse pronto basada en la misma familia que la primera, y ha subrayado que una de las claves del éxito de 'Casa en flames' es que estaba "muy bien interpretada" con Emma Vilarasau en el papel protagonista.

Sola ha aplaudido el momento de "excelencia abrumadora" que vive el cine catalán y español, que no tienen nada que envidiar a la producción europea, y ha dicho que se ha combinado una voluntad política audiovisual con unos agentes privados que quieren generar contenidos audiovisuales.

Ha subrayado que películas malas se hacen en todas las cinematografías por que "es muy difícil hacer una buena película", y ha dicho estar entusiasmado con el momento del audiovisual español, siendo su próximo proyecto a estrenar la miniserie 'Veredicto'.

EDUCACIÓN VISUAL

Ante el momento que vive el audiovisual en España, ha lamentado la poca educación visual en la escuela y que "no se enseñe a mirar más que nunca" en un momento en que llega un bulo por redes y no se sabe identificar.

Eduard Sola ha dicho que el audiovisual es la forma narrativa por excelencia, ya que aunque se lee más también se consumen más contenidos audiovisuales, y ha dicho que sería necesario una "apuesta institucional" para educar en este ámbito.