Educació abre expediente disciplinario a 3 personas por la polémica de las pruebas PISA

La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado este lunes que se ha abierto expediente disciplinario a 3 personas por la polémica de las pruebas PISA en Catalunya, en las que superó la tasa de exención.

En rueda de prensa por el inicio del curso escolar 2026-2027 y tras el cierre de las diligencias previas por la polémica, ha asegurado que se ha abierto dos expedientes por falta grave y otro por falta leve, y ha remarcado que ha habido personas que "no estuvieron a la altura de las responsabilidades".

Ha afirmado que solo 5 de los 51 centros que realizaron las pruebas PISA en 2025 cumplieron con el máximo del 5% de alumnado exento, y ha dicho que el INE avisó en diversas ocasiones que se superaba el porcentaje máximo.

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