Educació abre expediente disciplinario a 3 personas por la polémica de las pruebas PISA

La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar
La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 12:12
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BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado este lunes que se ha abierto expediente disciplinario a 3 personas por la polémica de las pruebas PISA en Catalunya, en las que superó la tasa de exención.

En rueda de prensa por el inicio del curso escolar 2026-2027 y tras el cierre de las diligencias previas por la polémica, ha asegurado que se ha abierto dos expedientes por falta grave y otro por falta leve, y ha remarcado que ha habido personas que "no estuvieron a la altura de las responsabilidades".

Ha afirmado que solo 5 de los 51 centros que realizaron las pruebas PISA en 2025 cumplieron con el máximo del 5% de alumnado exento, y ha dicho que el INE avisó en diversas ocasiones que se superaba el porcentaje máximo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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