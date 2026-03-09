Educació, CC.OO. y UGT pactan subir 3.000 euros al año el complemento específico docente hasta 2029

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La Conselleria de Educación es un instrumento de descentralización, en un marco de colaboración institucional, que representa la voluntad de la Gen - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educació y FP de la Generalitat ha acordado con CC.OO. Educació y UGT incrementar un 30% el complemento salarial específico de los docentes catalanes hasta los 3.000 euros anuales al finalizar el acuerdo en 2029, de manera que "pasarán de estar a la cola a ser los terceros mejor pagados de España".

En sendos comunicados este lunes, tras la reunión de la mesa sectorial con el departamento, el Govern y CC.OO. Educació han informado que han llegado a un acuerdo con una inversión global de 2.000 millones de euros.

REDUCIR RATIOS

En cuanto a las ratios, se ha pactado rebajar ratios en todas las etapas educativas y establecerla en 20 alumnos en el segundo ciclo de la Educación Infantil y Primaria, y reducirla en la ESO, Bachillerato y FP.

También han acordado el incremento del 20% del salario para el personal laboral del departamento y aumentar los recursos para la educación inclusiva en casi 300 millones de euros en las aulas.

SEMANAS DE REUNIONES

Este acuerdo llega tras semanas de reuniones entre los sindicatos y la Conselleria para pactar una subida del complemento salarial específico de los docentes catalanes, así como otras mejoras salariales y de condiciones laborales, después de la manifestación que los docentes llevaron a cabo el 11 de febrero en Barcelona.

Los sindicatos mayoritarios Ustec·Stes y Aspepc·Sps no han suscrito este acuerdo.