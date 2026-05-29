Educació celebra el acuerdo con sindicatos: "Lo que hoy hacemos es un ejercicio de responsabilidad"

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, tras la reunión - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha celebrado haber acordado con los sindicatos educativos mayoritarios, Ustec·Stes y Aspepc·Sps que supone un incremento salarial de unos 400 euros a los docentes catalanes en 4 años: "Lo que hoy hacemos es un ejercicio de responsabilidad para poner las bases para la necesaria transformación del sistema educativo".

"Catalunya dio un paso adelante grande con la firma del acuerdo de marzo y hoy lo volvemos a hacer con la ampliación del acuerdo, con la incorporación de Ustec·Stes y Aspepc·Sps" con este anexo, asegura en declaraciones a los periodistas al acabar la reunión, que ha sido la octava de la mesa sectorial tras tres semanas de movilizaciones educativas.

Defiende que el Govern ha movilizado una cantidad de recursos "absolutamente extraordinaria" para resolver la situación de malestar que dice que se vivía en el sistema educativo, y que permitirá llevar a cabo actuaciones paa mejorar los resultados educativos y la escuela inclusiva, reducir la burocracia y una mejora de las condiciones salariales y laborales de los docentes.

"Ahora sí, sin ningún tipo de duda, (los docentes catalanes) están al frente de los docentes mejor retribuidos del Estado", y Giménez ha aprovechado para agradecer la generosidad, dice, de las oranizaciones sindicales.

ACUERDO "LENTO" Y FRUTO DE MUCHAS HORAS DE NEGOCIACIÓN

En este sentido, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido "lento" y fruto de muchas horas de negociación, pero defiende que seguro que supone un paso adelante que, según él, se necesitaba hacer a nivel educativo.

"Estamos satisfechos, contentos, y esperamos poder comenzar a trabajar para el despliegue del acuerdo tan pronto como sea posbile", añade.

A la pregunta de si la cuantía de 2.000 millones de euros incrementa tras este preacuerdo, Giménez ha respondido que se incrementan partidas, como mejoras retributivas para el colectivo docente, ya que en los próximos 4 años llegarán a un incremento de 400 euros y, con incrementos estatales, llegan a unos 600 euros al final del periodo.

CÁTEDRAS Y ESTADIOS

También ha puesto en valor la convocatoria de 5.000 plazas de cátedras en dos años para profesores de Secundaria; así como el nuevo complemento para todos los docentes, que se suma al aumento salarial, y los más de 6.000 profesionales para mejorar la inclusiva.

Sobre el nuevo complemento, confirma que la diferencia con respecto a la propuesta del jueves es que se ha incrementado, aunque no ha entrado a detallar si son concretamente 50 euros: "Era un elemento importante para poderse sumar (los sindicatos)".

Además, ha destacado la "reversión de los recortes de 2012" con la compensación de la deuda de los estadios --una reclamación muy demandada por parte del colectivo docente-- y que ahora se podrá devolver a los profesionales afectados.