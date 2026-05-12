Educació cifra el seguimiento de la huelga de este martes en un 11,40% hasta las 9.30 horas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha informado de que la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del departamento ha tenido un seguimiento del 11,40% hasta las 9.30 horas de este martes.

Han comunicado datos el 37,33% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, ha informado el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado se encuentra el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria de Educación y FP (servicios educativos, servicios territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no dispone de datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).