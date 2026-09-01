Educació dice cumplir el 96% de los acuerdos con CC.OO., UGT y Aspep previstos a inicio de curso

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, se reúne con los sindicatos CC.OO., UGT y Aspepc·Sps en el marco de la Comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo educativo, a 1 de septiembre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha asegurado este lunes que se ha alcanzado "un grado de cumplimiento del 96%" sobre el despliegue previsto de los acuerdos educativos firmados en marzo y mayo con CC.OO., UGT y Aspepc·Sps, con los que la consellera Esther Niubó se ha reunido este martes en la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo.

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha asegurado que "el acuerdo de país por la educación se está cumpliendo", con más de la mitad de las medidas ya cerradas o más avanzadas en el calendario, informa el departamento en un comunicado.

"A principio de este curso hemos completado el 96% de todo aquello que el calendario de despliegue preveía para esta fecha. No hablamos de una declaración de buenas intenciones: hablamos de una hoja de ruta con medidas concretas y con fechas concretas, que se van desplegando", ha añadido.

Educació ha dicho que, dentro de las medidas con mayor grado de despliegue, figuran el desarrollo normativo y presupuestario del pacto, con un 100%, la mejora o adecuación de las condiciones retributivas de los TEEI, personal de escuela inclusiva, guarderías y PAS, con el 100%, y pernoctaciones, que se encuentra al 80%, a la espera de establecer el mecanismo de cobro de la compensación en octubre.

El departamento ha dicho que de cara a principios de 2027 se prevé que se pueda entregar el diagnóstico de complejidad de centro para poder ordenar la priorización de las ratios y de recursos de inclusión para el curso 2027-2028.

Giménez ha dicho que este estudio es "fundamental" para saber con precisión dónde están las necesidades, y ha asegurado que actualizar los criterios de complejidad no es un ejercicio estadístico si no la condición previa para que cada centro reciba lo que necesite.

El secretario ha aplaudido la redacción del protocolo de desconexión digital, "una reivindicación antigua del profesorado, que deja de ser una declaración de intenciones", que fija que fuera del horario laboral un docente no está obligado a responder correos, mensajes y llamadas.

SINDICATOS

Desde los sindicatos, Ignasi Fernández (Aspepc·Sps) ha asegurado que las medidas presentadas por el departamento para el inicio de curso son bienvenidas, pero dice que "no atacan a fondo" el que consideran el problema que es la reforma integral del currículum.

Fernández ha reclamado las instrucciones que recibieron los centros educativos para las pruebas PISA por que "no puede volver a pasar".

Esther Vila (CC.OO.) ha celebrado comenzar el curso con esta reunión de la comisión de seguimiento para repasar las medidas, y ha dicho que la cifra de cumplimiento es muy buena, pero que no se puede "bajar la guardia".

Tanto CC.OO. como Lorena Martínez (UGT) han aplaudido que se avance en el cobro de las pernoctaciones y el protocolo de desconexión digital, a lo que la representante de CC.OO. ha añadido el inicio del cobro del complemento de mejora pactado.