Educació pide a los sindicatos "reconsiderar" la situación y dice que la oferta es buena

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha insistido en que la propuesta del Departament a los sindicatos es buena y les pide "reconsiderar" la situación y que hay que valorar la oferta.

En declaraciones a los periodistas al finalizar la mesa de este jueves, dice que el Departament ha presentado la oferta definitiva, que cifra en un aumento de 400 euros mensuales en 4 años, y que han establecido el plazo del retorno de las compensaciones económicas por los sexenios, que cifra en más de 300 millones de euros.

En torno a 211 euros la retribución en 4 años y que ahora "se está prácticamente doblando" y reitera el esfuerzo enorme, según él, que está haciendo Educació.

Asegura que durante los próximos 3 cursos, pondrán más de 7.000 dotaciones en los centros educativos, y defiende la propuesta del Departament: "Creo que es una buena oferta".

Sobre la queja de los sindicatos de que el aumento incluye el incremento salarial, dice que los incrementos salariales pueden incluirse o no en el complemento específico, y que Educació ha situado estos incrementos estatales para "hacer aumentar la propuesta".