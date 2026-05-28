Educació plantea 1.631 dotaciones más por curso y 5.000 plazas de cátedras, según sindicatos

Los representantes sindicales antes de la reunión de este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha planteado a los sindicatos en la mesa sectorial de este jueves 1.631 dotaciones más cada curso y la convocatoria de 5.000 plazas de cátedras en dos años, según fuentes sindicales, que han señalado que no hay ninguna novedad en cuanto a la propuesta salarial.

Explican que el Departament les ha concretado el avance del pago del complemento específico en 3 años --8,5% en 2026, 12% en 2027 y 9,5% en 2028-- con 'fórmula de arrastre': afirman que el incremento "se consolida en cada una de las anualidades" y que, finalizado 2028, queda incorporado íntegramente en la nómina.

Una vez consolidadas, quedan sujetas a la actualización de acuerdo con la normativa general presupuestaria --4,5% en 2027 y 2% en 2028-- y al final quedan en 267,33 euros brutos mensuales para los maestros --los de la Primaria-- y 273,36 euros para profesores --Secundaria--.

Según las fuentes, la subida salarial de 2026 a 2029 es de 392,92 euros en Primaria y en Secundaria de 398,35 euros, de manera que se acercan a los 400 euros que reclamaban las organizaciones sindicales; a lo que se debería sumar el incremento estatal de 220 euros, previsto a partir de 2028.

DOTACIONES

En cuanto a las dotaciones, les ha concretado el despliegue de para los cursos 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030, con un total de 1.631 dotaciones más cada curso y 1.983 en el curso 2029-2030, y explican que cada curso se actualizarán las previsiones antes de su inicio.

Para la orientación educativa, son 140 integradores sociales, 50 educadores sociales y 200 técnicos especialistas (TEEI) cada curso, excepto en el 2029-2030, que serían 400 TEEI; y apoyos intensivos con 150 MEE más cada curso y 200 en el 2029-2030, y 75 PSI, 225 EEE y 10 aulas externas más cada curso.

En los servicios educativos, se prevén 13 DEI, 15 logopedas, 54 CREDA, 23 o 24 trabajadores sociales, 12 CRETDIC y 77 PSI más cada curso; y en centros de educación especial, 80 docentes y 80 EEE más cada curso.

En las dotaciones vinculadas a la atención educativa, se prevén 140 más en Primaria cada curso y 190 más en el 2029-2030, 120 más en Secundaria, 60 más en FP cada curso y 80 en el 2029-2030; en las aulas de acogida, 40 más en Primaria cada curso y 60 en el 2029-2030, 25 más en Secundaria cada curso y 35 en el 2029-2030, 10 más en FP cada curso y 15 en el 2029-2030.

ESTADIOS

En cuanto al reconocimiento económico vinculado a la evolución del régimen de estadios de promoción docente, se prevé un abono en 5 años "de la cantidad no percibida destinada a compensar las diferencias económicas generadas por esta modificación" al personal docente afectado.

Sobre el nuevo complemento a docentes, se fija inicialmente en 2026 en 46,9 euros, 0 euros en 2027, 0 en 2028 y 75 euros en 2029; esto, según señalan, supone un incremento anual en 2026 de 656,6 euros y 1.050 euros en 2029.

Según las mismas fuentes, con derecho de arrastre, son 46,9 euros en 2026, 49,01 en 2027, 49,99 en 2028 y 124,99 euros en 2029 (el total del incremento son 124,99 euros).

Además, en cuanto a la convocatoria de cátedras --reivindicación de los profesores de Secundaria--, se prevén 2.500 plazas en 2027 y 2.500 más en 2028.