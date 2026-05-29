Educación, Ustec y Aspepc pactan mejora salarial docente hasta 2029 y convocatoria de cátedras

Imagen de la octava mesa de Educació con Niubó y sindicatos, tras el cierre en la Conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos mayoritarios, Ustec·Stes y Aspepc·Sps, han acordado en la mesa sectorial de este viernes la mejora salarial para docentes en 4 años --hasta 2029--, que cifran en unos 400 euros más, con una subida de 50 euros en el nuevo complemento a docentes, así como la convocatoria de plazas de cátedras, y esto se someterá a consulta del colectivo docente.

En el encuentro --el octavo y que ha durado más de 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, con un receso de 5 horas--, han pactado un incremento acumulado de 384,77 euros en Primaria y 389,50 en Secundaria en la parte autonómica del sueldo (que incluye el nuevo complemento docente de 170 euros mensuales, al que este viernes Educación ha sumado 50 euros más respecto a la propuesta del jueves).

Con los incrementos estatales, se llegará a 599,50 euros en Primaria y 633,58 en Secundaria hasta 2029; también han acordado la convocatoria de 5.000 plazas de cátedras para los profesores de Secundaria (2.500 en 2027 y otras 2.500 en 2028), así como 6.300 dotaciones para la escuela inclusiva; la compensación de los estadios, y la disminución "progresiva" de ratios hasta los 20 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)