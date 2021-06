Elena descarta que los indultos del 1-O sean fruto de un pacto entre ERC y PSOE

Anima a las víctimas de violencia machista y de delitos de odio a denunciar

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha descartado que los indultos del 1-O sean fruto de un pacto entre ERC y el PSOE, y ha explicado que "el indulto es consecuencia de una sentencia injusta y de una represión que continúa".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el conseller ha asegurado que los indultos "son fruto de una necesidad de dar salida a una presión internacional que tiene el Estado español", y ha manifestado que cree que ahora son más débiles porque han tenido que echar atrás una decisión, en sus palabras.

"He tenido la desgraciada oportunidad de visitarlos mucho (a los líderes del 1-O) en todas las prisiones por las que han pasado. Se me hace muy difícil no recordar las horas de carretera y lo que han sufrido".

MAJOR TRAPERO

Al ser preguntado por la continuidad del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicado que "no está a debate", y ha asegurado que cambió algunos directores generales de la conselleria de Interior, ya que con el cambio de Govern están sometidos a cambios.

Ha aclarado que los cargos no políticos, como el mayor de los Mossos d'Esquadra, "no tienen que estar sometidos a los cambios políticos", y ha declarado que la Conselleria de Interior necesita huir del debate permanente partidario, en sus palabras.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Elena ha animado a todas las víctimas de violencia machista y de delitos de odio a denunciar: "Interior perseguirá a los que se creen con derecho a destrozar la vida de las niñas, de las mujeres y de las personas más vulnerables".

Ha explicado que acabar con este tipo de violencias es un objetivo de la Conselleria, por este motivo se creó la oficina de la mujer y la oficina para atender los delitos de odio.

DESAHUCIOS

El conseller se ha comprometido a revisar los protocolos de actuación en los desahucios, para que no se llegue a las situaciones que se ha llegado en los últimos lanzamientos, porque considera que enviar a los Mossos d'Esquadra no es la mejor opción: "Debemos analizar, valorar y ver cuál es la manera adecuada de defender el orden público".

Ha manifestado que los desahucios son situaciones que se tendrían que evitar: "Se deberían hacer más políticas sociales y coordinarse más con los servicios sociales para que los informes de vulnerabilidad lleguen a tiempo a los juzgados. Al final los Mossos también somos víctimas, porque somos la mano que saca a las personas de sus casas".