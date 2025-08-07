Eloi Planes (Fluidra) entregará los Premis Cambra de Tarragona 2025

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fluidra, Eloi Planes, será el invitado de honor y encargado de entregar los Premis Cambra de Tarragona 2025, según informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

En esta edición, el certamen se celebrará el 15 de octubre a las 19 horas en la sede de la corporación tarraconense.

Allí, se reconocerá a las empresas que hayan destacado en las siguientes categorías: Premio a la Excelencia Empresarial, Premio a la Internacionalización, Premio a la Digitalización y a la Innovación, Premio a la Sostenibilidad y Premio al Impulso de la Formación Profesional.