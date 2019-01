Elsa Artadi pide a Ernest Maragall y Quim Forn ir juntos a las municipales de Barcelona

Publicado 23/01/2019 20:55:35 CET

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha pedido este miércoles al candidato de ERC a las municipales de Barcelona, Ernest Maragall, y al exconseller encarcelado Joaquim Forn, que también encabezará una lista, que compartan candidatura en las elecciones del 26 de mayo.

Lo ha dicho en un acto de presentación de la Crida Nacional en Barcelona --se han hecho otros por toda Catalunya-- en el que ha participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, entre otros.

"Ernest, Quim: poneros de acuerdo. Hay que ganar Barcelona. Es fundamental ganar Barcelona. No nos la podemos jugar. No tiene ningún sentido que podamos gobernar juntos y no podamos ir juntos en las listas electorales", ha dicho.

La consellera ha llamado a la unidad de los independentistas para defender la presencia en las instituciones, que, si bien son "autonómicas y limitadas, también son un altavoz" para difundir sus ideas.

En ese sentido ha defendido la diversidad de opiniones, pero ha pedido que eso no vaya en detrimento de la inteligencia y la complicidad: "Solo desde la unidad podremos afrontar la represión, explicarnos al mundo y ganar".