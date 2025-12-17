Eltex cierra una ronda de 1,8 millones para acelerar su plataforma tecnológica

La plantilla de Eltex. - MUSE PHOTO STUDIO - ELTEX

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en energía solar y electrificación del hogar Eltex ha cerrado una ronda de financiación de 1,8 millones de euros, que tiene el objetivo de acelerar el desarrollo de su plataforma tecnológica, informa en un comunicado este miércoles.

La ronda ha sido liderada por los fondos alemanes Vireo Ventures y KOPA Ventures, y también servirá para ampliar la red de instaladores en España e Italia.

La plataforma de la empresa integra estudios de viabilidad, automatización, logística, coordinación de instalaciones y experiencia del cliente.

La operación permitirá a Eltex acelerar la construcción de infraestructuras "coordinando instaladores, viabilidad logística y procesos operativos en mercados fragmentados".

El ceo de la compañía, Charles Deknudt, ha explicado que la ambición de la empresa es "desarrollar la infraestructura que acelerará la transición energética en Europa".