Elvira Dyangani Ose finaliza su etapa al frente del Macba de Barcelona

Archivo - La directora del Macba Elvira Dyangani Ose - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La historiadora del arte y comisaria Elvira Dyangani Ose finaliza este martes su etapa como directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), cargo que ha ocupado desde septiembre de 2021, y el museo ha expresado su "más sincero agradecimiento" a su trayectoria.

En un comunicado, el museo ha reconocido una trayectoria marcada por "el compromiso y su clara apuesta por una mirada crítica y transformadora del arte contemporáneo", así como por una aproximación comunitaria que ha situado a la institución como un espacio activo capaz de interpelar, cuestionar y generar formas de relación con su entorno.

Durante este periodo, la dirección ha impulsado una programación que ha situado el museo como espacio de reflexión y debate, con especial atención a narrativas críticas y perspectivas decoloniales, en paralelo a reforzar el vínculo con la esfera local con muestras monográficas de artistas como Jordi Colomer, Mari Chordà o Daniel Steegmann Mangrané.

El museo ha destacado que la colección se ha abordado a partir de nuevas formas de presentación que han situado las obras, los artistas y su relación con los públicos en el centro del relato.

El Macba ha reconocido la "dedicación, visión y labor desarrollada" por Dyangani Ose a lo largo de estos años y le ha deseado muchos éxitos en la nueva etapa que comienza.

ABU DHABI

Dyangani Ose se hará cargo de la dirección artística de la Bienal de Arte Público en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), un cargo que el consorcio del Macba consideró incompatible con la dirección artística del museo barcelonés.

Nacida en Córdoba en 1974, Dyangani Ose es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), y antes de directora del Macba, fue directora y conservadora jefe de The Showroom en Londres.

Con anterioridad había sido comisaria de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Goteborg, conservadora de Arte internacional de la Tate Modern de Londres y conservadora de arte contemporáneo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

El Macba ha iniciado el proceso para escoger una nueva dirección y durante esta transición, la gerencia del museo asume las funciones directivas con el apoyo del equipo directivo.