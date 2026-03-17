Empar Moliner vuelve con 'Instruccions per viure sense ella': "El humor es un arma y una armadura"

La escritora Empar Moliner - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Empar Moliner ha regresado con la novela 'Instruccions per viure sense ella' (Columna), una tragicomedia protagonizada por una periodista que busca la forma de que se continúen publicando artículos una vez desaparezca, y ha añadido: "El humor es un arma y una armadura".

En una rueda de prensa en Barcelona, ha asegurado que la novela puede ser leída como una autoparodia, pero ha dicho que ha querido hacer un acto de "amor radical" a la literatura y reflexionar sobre los cuidados y la prensa escrita.

'Instruccions per viure sense ella' muestra como una periodista, Clàudia Pruna, a la que le queda poco tiempo de vida, recluta a un joven bibliotecario que la admira para que continúe publicando artículos cuando muera en una novela que interroga sobre la necesidad de dejar huella.

Moliner ha explicado que está escrita en primera persona, pero no es la protagonista la que habla, sino el bibliotecario que lo hace de una forma "desordenada y precipitada", y ha subrayado que para el personaje de la periodista se imaginaba una suerte de Marguerite Duras.

La escritora ha subrayado que reflexionar sobre los cuidados cuando el tiempo se agota le pareció una cuestión estimulante y ha dicho que pensaba en la "soledad de la folklórica", rodeada de gente que en realidad no la aguanta.

Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) ha enfatizado que el personaje de Clàudia Pruna tiene un respeto brutal por escribir en un diario, "quizás es la única" de su entorno, le gusta su vida y no tolera, por que no la entiende, la inactividad.

Pese al tema de la novela, con los cuidados y la muerte en el centro, la novela tiene espacio para el humor y el sarcasmo, y Moliner ha dicho que el humor "es un arma y una armadura" y que siempre se debe tener piedad y condescendencia con los personajes, pero no con uno mismo.

EL PERIODISMO Y LA LECTURA

Ha explicado que la novela surge de un cuento que escribió para el diario 'Ara', y ha dicho que tal como está el periodismo escrito en la actualidad, uno "solo se puede agarrar a la literatura", y ha bromeado que si los artículos sobre la novela se titulasen 'Las 10 cosas que no sabías de...' serían más leídos.

"Quien lee ficción y en papel tiene unos ojos inteligentes", ha subrayado Moliner, quien ha asegurado que perder el hábito de la lectura es muy fácil, se hace en una semana, pero que para retomarlo se necesita encadenar dos o tres libros que estimulen.

Para ella, un libro "tiene que remover alguna cosa, no solo por su argumento", ha concluido la autora de novelas como 'Feli, esthéticiene', 'T'estimo si he begut' y 'Benvolguda'.