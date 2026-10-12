Empieza en Barcelona una manifestación en apoyo a Ceuta por el 12 de octubre

Archivo - Manifestantes durante una concentración en apoyo a la población ceutí, a 2 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Manifestantes durante una concentración en apoyo a la población ceutí, a 2 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 13:13
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BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación 'Catalunya con Ceuta. Una misma España' con motivo del 12 de octubre ha empezado este lunes a mediodía en el centro de Barcelona convocada por Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Catalunya Suma, S'ha Acabat e Impulso Ciudadano.

Junto a la pancarta de cabecera con el lema de la marcha está el portavoz de Unidos por Ceuta Hugo Escarpa.

Entre los manifestantes se hay miembros del PP y de Vox, además de quien fue líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.

Los asistentes han empezado a avanzar por el paseo de Gràcia hacia la Gran Via llevando banderas de España y de Ceuta al grito de 'España no se vende, España se defiende' y 'España cristiana y no musulmana'.

En la manifestación, a la que también han asistido miembros de Núcleo Nacional, también se escuchan proclamas como 'Pedro Sánchez es un traidor' y 'Unidad Nacional'.

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