Empieza en Barcelona la manifestación de trabajadores del metal para pedir un nuevo convenio

Manifestación para reclamar el nuevo convenio del sector del metal. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por UGT y CC.OO. de Catalunya para reclamar un nuevo convenio para el sector del metal ha empezado este jueves sobre las 12 horas ante el Portal de la Pau en Barcelona.

Los trabajadores se dirigen hacia la sede de Foment del Treball, en Via Laietana, para reclamar a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) mejores condiciones salariales, así como medidas para reducir la jornada laboral y la siniestralidad.

Por el paseo de Colón, entonan cánticos como 'A por ellos' o 'Metal en lucha', hacen sonar constantemente pitos y bocinas y encienden botes de humo y petardos.

La acción se produce en la segunda jornada de huelga del sector en la provincia de Barcelona, después de diferentes manifestaciones y cortes de carreteras este miércoles y jueves por la mañana.

En declaraciones a la prensa, tanto la secretaria general de UGT-Fica de Catalunya, Antonia Fuentes, como el secretario general de CC.OO. Indústria de Catalunya, Josep Rueda, han asegurado que esta segunda jornada de huelga ha sido un "éxito".

Han añadido que si la patronal no se sienta a negociar habrá un "otoño caliente" de acciones, aunque no han detallado cómo será el calendario de movilizaciones.