Empieza la séptima mesa sectorial de Educació con sindicatos para abordar las mejoras laborales

Los representantes sindicales antes de la reunión de este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos ha comenzado en torno a las 15.20 horas de este jueves, en el que es ya el séptimo encuentro para abordar las mejoras laborales que exigen los docentes, en el mismo día en el que hay huelga educativa territorializada en el Maresme, el Vallès Occidental y en el Oriental.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha hecho referencia a las declaraciones de la consellera de Educación, Esther Niubó, de que la propuesta de este jueves es la definitiva, a lo que ella se pregunta "a qué" han venido entonces al encuentro, e insiste que no se moverán de la mesa hasta que no hayan negociado la propuesta.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha dicho que no aceptan ofertas que se califiquen de definitivas, sin haberlas debatido, y reitera que para Professors de Secundària "lo que se debe luchar ahora es el tema retributivo".

Laura Gené, de la CGT Ensenyament, ha dicho que "en ningún momento" se les ha dicho que la propuesta sea definitiva y espera ver qué presenta el Departament, pero que si la propuesta es definitiva, la CGT la pondrá en consulta de las plantillas de la pública.

La delegada de La Intersindical Educació, Laia Fonts, lamenta "la política de ultimátum" que dice que ha hecho la consellera con esas declaraciones, y pide que no se produzcan más retrasos ni más desgaste de los docentes.

Dani Marcos, de la COS, afirma que los docentes, el PAS y el PAE sí que quieren negociar con la Conselleria, y que si en la mesa de este jueves el Departament les presenta una propuesta definitiva que no satisface al colectivo "se incementará el conflicto".